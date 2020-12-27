Buraların Yabancısıyız Chaby Han kimdir, nerelidir?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak. Platformunda en dikkat çeken yapımlarından biri de Buraların Yabancısıyız programıyla Chaby Han oldu.

Chaby Han kimdir?

15 Haziran 1992 yılında Güney Kore’de dünyaya gelen Chaby Han, Elin Oğlu adlı yarışmayla adını duyurmuştur. 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye’ye gelen Chaby Han, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sineme ve Televizyon Bölümü mezunudur. Youtube üzerinden yayınlar yapan Chaby Han içerikleriyle çok beğenilmişti. 2017 yılında Ayla filminde Sung Joon karakterini canlandıran Chaby Han ilk kez bu yapımla kamera karşısına geçmiştir. Chaby Han evli olup eşi de Türk’tür.