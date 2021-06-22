Burak Uyanık kimdir? Burak Uyanık görev aldığı yapımlar

Son olarak Kuzgun dizisinde görev alan Burak Uyanık pek çok dizi sever tarafından merak ediliyor. Dizi severler Burak Uyanık’ın kim olduğunu araştırılırken aynı zamanda yaşamını merak etmektedir.

Burak Uyanık kimdir?

2019 yılında Kuzgun dizisinin oyuncuları arasında yer alan Burak Uyanık, 11 Ekim 1995 tarihinde Karabük’te dünyaya gelmiştir. İstanbul’da Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro eğitimi alan Uyanık, 1,76 boyunda ve 70 kilodur.

2018 yılında Eti Canga, Migros, Odeabank, Dominos Pizza ve Türk Telekom Selfy reklamlarında görev alan Burak Uyanık başarısı ile dikkat çekmektedir.

Vatanım Sensin, Hayat Sırları, Arkadaşlar İyidir, Gurbette Aşk projelerinde görev alan Uyanık, kısa filmlerde de görev almaktadır.

Halen Arzu Gamze Menajerlik Ajansına bağlı olarak oyunculuğunu devam ettiren Burak Uyanık Burcu Biricik ve Barış Arduç’un başrolünde olduğu Kuzgun dizisi ile adından söz ettirmiştir.