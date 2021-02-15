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Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir?

Son zamanların en merak edilen oyuncularından birisi haline gelen Burak Tozkoparan pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Dizi ve film severler, Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir? soruları araştırılmaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:18
Burak Tozkoparan kimdir? Burak Tozkoparan'ın sevgilisi kimdir?
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Son zamanların en merak edilen oyuncularından birisi olan Burak Tozkoparan araştırılmaya devam ediyor. İntenet üzerinden ünlü olan Tozkoparan’ın sosyal medya hesabı, biyografisi ve sevgilisi merak ediliyor.

Burak Tozkoparan kimdir?

14 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tozkoparan, Avni Tozkoparan’ın oğludur. Aslen Rizeli olan başarılı oyuncu Okan Üniversitesi Sinema ve Televizyon mezunudur. Bir dönem Pervane isimli müzik grubunun bateristliğini yapan Tozkoparan ilk defa 2014 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Paramparça dizisinde Ozan karakterine hayat vermiştir. İlk sinema deneyimini de Hesapta Aşk filmi ile yaşayan Burak Tozkoparan 12 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

Burak Tozkoparan’ın sevgilisi kimdir?

Burak Tozkoparan’ın sevgilisi Kırgın Çiçekler dizisinde birlikte görev aldığı Biran Damla Yılmaz’dır. 1997’li olan Yılmaz’ın en ünlü projesi Çılgın Dershane filmidir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:18
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