Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu

Covid salgınına yakalanan Sergen yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken nişanlısı Nihan Ünsal açıklamada bulundu.’’Covid bölümü olmayan odadayız. Virüsü atlattı ama hala covidden dolayı vücudunda kalıntılar var. Genel olarak solunum sıkıntısı çekiyor ama bu da geçecek’’ diyerek sevenlerine güzel haberleri verdi.

Burak Sergen kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilensi Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergennedeni dolayısıyla ara vermesi gerekti. Dizi de olmamasının nedeni de yurtdışına gitti olarak bilinmektedir. Perşembe günü yayınlanan bu haftaki bölümünde ise görüntü konuşma yaparak diziye dahil olacağı biliniyor.

1961 yılında Ankara da hayata gelen Sergen tanınmış Semih Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in abisidir. Oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Kariyerine tiyatrolar ile devam eden Sergen dizi hayatına giriş yaptı.

Burak Sergen rol aldığı diziler