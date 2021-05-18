Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu

Covid salgınına yakalanan Sergen yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken nişanlısı Nihan Ünsal açıklamada bulundu.’’Covid bölümü olmayan odadayız. Virüsü atlattı ama hala covidden dolayı vücudunda kalıntılar var. Genel olarak solunum sıkıntısı çekiyor ama bu da geçecek’’ diyerek sevenlerine güzel haberleri verdi.
Burak Sergen kimdir?
1961 yılında Ankara da hayata gelen Sergen tanınmış Semih Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in abisidir. Oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Kariyerine tiyatrolar ile devam eden Sergen dizi hayatına giriş yaptı.
Burak Sergen rol aldığı diziler
- Çukur
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Sadakatsiz
Son Güncelleme: 18.05.2021 10:57