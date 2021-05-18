İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu

Sevilen oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz günlerde hastaneye yattığını duyurmuştu. Sağlık durumu hakkında gelişmeler devam eden Sergen rol aldığı Sadakatsiz dizisine de ara vermek zorunda kaldı. Burak Sergen’in sağlık durumu hakkında meraklar çoğalırken dizide ilerleyişin nasıl olacağı da sorular arasında. Konu hakkında detaylar haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 10:57
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Takip Et:

Covid salgınına yakalanan Sergen yoğun bakımda tedavi görmeye devam ederken nişanlısı Nihan Ünsal açıklamada bulundu.’’Covid bölümü olmayan odadayız. Virüsü atlattı ama hala covidden dolayı vücudunda kalıntılar var. Genel olarak solunum sıkıntısı çekiyor ama bu da geçecek’’ diyerek sevenlerine güzel haberleri verdi.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen sağlık nedeni dolayısıyla ara vermesi gerekti. Dizi de olmamasının nedeni de yurtdışına gitti olarak bilinmektedir. Perşembe günü yayınlanan bu haftaki bölümünde ise görüntü konuşma yaparak diziye dahil olacağı biliniyor.

Burak Sergen kimdir?                                                                                                                                      

1961 yılında Ankara da hayata gelen Sergen tanınmış Semih Sergen’in oğlu ve Toprak Sergen’in abisidir. Oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Kariyerine tiyatrolar ile devam eden Sergen dizi hayatına giriş yaptı.

Burak Sergen rol aldığı diziler

  • Çukur
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Sadakatsiz

Son Güncelleme: 18.05.2021 10:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziOyuncuSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Yasak Elma bitti mi, yok mu, final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?
Çukur neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Çukur yeni bölümü ne zaman?

Popüler Haberler

Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021
Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs 2021 Salı maç programı
Kağıt Ev 5. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Maraşlı 18. bölüm full izle tek parça! ATV
Masumiyet 12. bölüm izle tek parça! Masumiyet son bölüm izle!
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. son bölüm full tek parça izle TRT 1 17 Mayıs 2021 Pazartesi
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
ATV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
18 Mayıs 2021 Salı günü Kanal D yayın akışı
Maraşlı dizisinin Aziz Türel'i Kerem Atabeyoğlu'nun hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Dinler nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir neden final yapıyor, neden bitiyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl karakteri kimdir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Mayıs 2021 Salı
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2021
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.