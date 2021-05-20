Burak Sergen Sadakatsiz'in son bölümüne görüntülü konuşma ile dahil oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlü’sü Burak Sergen geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine de yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi tamamlanan Burak Sergen iyileşerek yoğun bakımdan çıkmıştı. Dizinin son bölümünde diziye dahil olan Burak Sergen izleyicileri sevindirdi.

Hastane odasından görüntülü konuşma ile diziye dahil olan Sergen, dizide de kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç bölümdür dizide hastanede yatıyor olan Haluk Güçlü, Gönül ve Derin ile telefon üzerinden görüşme yaparak diziye dahil oldu.

Birkaç bölümdür diziden ayrı olan Burak Sergen, görüntülü konuşma yolu ile dizinin 30. Bölümünde seyirci ile buluştu. Sergen’in bir an önce iyileşerek diziye dahil olması bekleniyor.