Burak Kut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

İbo Show’da nostalji haftası başlıyor. Bir zamanların en büyük pop yıldızlarından biri olan Burak Kut bu hafta İbo Show programının konuğu olacak. İzleyiciler Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtını aramaya başladı. Benimle Oynama şarkısıyla adını tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtan Burak Kut’un kim olduğunu bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.
Burak Kut Kimdir?
2011 yılında Cansel Yeni ile dünya evine giren başarılı şarkıcının Aden Bucan adında 10 yaşında bir kızı vardır.
Son Güncelleme: 13.02.2021 19:28