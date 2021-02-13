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Burak Kut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Bir zamanların en büyük pop yıldızlarından biri olan Burak Kut bu hafta İbo Show programının konuğu olacak. İzleyiciler Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtını aramaya başladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:28
Burak Kut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
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İbo Show’da nostalji haftası başlıyor. Bir zamanların en büyük pop yıldızlarından biri olan Burak Kut bu hafta İbo Show programının konuğu olacak. İzleyiciler Burak Kut kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtını aramaya başladı. Benimle Oynama şarkısıyla adını tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtan Burak Kut’un kim olduğunu bu haberimizde sizlerle paylaşacağız.

Burak Kut Kimdir?

27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Burak Kut, okul yıllarında çok küçük yaşlarda müzikle tanıştı. Ardından İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladı. Mezun olduktan sonra Hakan Peker’in müzik şirketi olan Peker Müzik ile anlaştı. Peker Müzik bünyesinde ilk albümü olan Benimle Oynama albümünü çıkardı. Sonrasında Türkiye’nin Bebetosu lakabını kazandı.

2011 yılında Cansel Yeni ile dünya evine giren başarılı şarkıcının Aden Bucan adında 10 yaşında bir kızı vardır.



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
Burak KutIbo Show
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