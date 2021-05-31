Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?

, 1 Ocak 1996 tarihinde İstanbul’da doğmuştur, aslen Tanzanya, Afrika kökenlidir. Yetenek Sizsiniz yarışması ile kamera karşısına geçen Burak Khan top ile akrobasi ve artistik hareketler yaparak finale kadar gelmiş fakat ikinci olmuştur. Oyunculuk dışında futbol ilede ilgilenen Burak Khan, Burak Özçivit’ olan benzerliği ile dikkatleri üzerine toplamıştır. 2019 yılında Burak Özçivit ile bir reklam filmi ile kamera karşısına geçen Burak Khan, Özçivit’in dublörlüğünü yapmıştır. Bazı dizilerde de Burak Özçivit’in dublörlüğünü yapan Burak Khan şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol almaktadır. Ya İstiklal Ya Ölüm isimli dizide de yer alan Burak Khan sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaktadır.