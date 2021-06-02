Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu

Burak Berkay Akgül 1997 yılında hayata gelmiştir. Kendisi aslen Aydın’lı olmaktadır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden alan oyuncu başarılı bir şekilde bu bölümden mezun olmuştur. Oyunculuk adına aldığı eğitimleri ise Akademi 35,5 Sanat Evi’nde almıştır. Burada aldığı eğitimler ise kamera önünde oyunculuk sergilemek üzere olmuştur. Şu an oyuncu Renda Güner Oyunculuk Ajansı bünyesinde oyunculuk yapmaya devam etmektedir. 2019 yılındaysa WOM tarafından Menajerliği yapılmıştır.

Şimdilere kadar Aytaç Sucuk, Ülker Metro ve Casper tarafından yayınlanan birçok reklamda yer almıştır. 1. 80 metre uzunluğunda olan yakışıklı oyuncunun burcu ve ilişki hayatı henüz bilinmemektedir. Oyuncunun saç rengine bakılacak olursa kumral olduğu, göz renginin ise ela olduğu bilinmektedir.

İlk kez ekranlara geldiği diziyse ATV ekranlarında yayınlanan Maria ve Mustafa adlı yapımla olmuştur. Oyuncu bu dizide Hilmi Cem İntepe ve Jessica Mayıs gibi ünlü isimlerle çalışmış ve Rüzgar karakterine hayat vermiştir.