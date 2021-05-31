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Bulut Genç kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir? Nereli ve kaç yaşında?

Yer aldığı birçok dizi ile kendinden bahsettirmeyi başaran Bulut Genç, 2020 senesinde canlandırdığı Tacettin karakteri ile büyük bir çıkış yakalamış ve o zamandan beri ismi yükselen genç oyunculardan biri olmuştur. Bizde bu yazımızda dizi severler tarafından çokça merak edilen; Bulut Genç kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir? Nereli ve kaç yaşında?" gibi sorulara yanıt verdik...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:24
Bulut Genç kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir? Nereli ve kaç yaşında?
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1996 yılının Kasım ayı içerisinde hayata merhaba diyen yakışıklı oyuncumuz Bulut Genç, aslen Mersinlidir ve Mersin Erdemli ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisinin boyu 1, 76 santimetre uzunluğundadır. Kilo ise 65’dir ve kendisi bir yay burcu erkeğidir. Doğduğunda aslında ona verilen isim Hüseyin Bulut’tur. Bulut Genç ailesinin tek çocuğu olmaktadır, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin hepsini doğduğu Erdemli ilçesinde yerine getirmiştir. 2012 yılındaysa Mersin’de oyunculuk adına kariyerini başlatmıştır ve İstanbul’a taşınarak kamera arkası asistanlığı yapmaya başlamıştır.
 

 

Bulut Genç’in oyunculuk performansları ve kariyeri

 
İlerleyen yıllarda oyunculuk adına olan istediği git gide artan Bulut Genç tiyatro sahnelerine dönmüştür. İlk dizi oyunculuğunu 2019 yılında Bir Zamanlar Çukurova adlı diziyle yapmıştır. Dizinin içinde Tacettin adlı karaktere hayat veren oyuncu bu performansından sonrasında Ramo adlı dizide yer aldığı Selim Yalınsu adlı karakter ile büyük bir kitleyi etkilemiş ve kariyerinde büyük bir adım atmıştır. Bu dizide ona Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi oyuncular eşlik etmiştir.
 

 

 

Oyuncunun yer aldığı projeler;

 
• Tacettin karakteri ile Bir Zamanlar Çukurova (2018)
 
• Salim Yalınsu karakteriyle Ramo (2020)
 
• Müjdat karakteri ile Maria ve Mustafa (2020)

Son Güncelleme: 31.05.2021 08:24
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