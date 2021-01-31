Bülent Serttaş Oryantal Didem'i neden izlemedi? Bülent Serttaş'ın zor anları

Didemi izlemediler mi?

İbo Show konuklarından’ıni izlememesi tartışma yarattı.

Didem dans ederken Bülent Serttaş onu izlemedi ve kafasını başka bir yöne çevirdi. İbo Show’un 11. Bölümünde Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay konuk oldu. Konuklar arasında Didem Kınalı da vardı. Didem dans ederken Serttaş yukarı tarafa doğru bakıyordu. Şarkıcı konuşulanlara cevap vermedi ancak hakkında atılmış olan tweetleri rt yaptı.

Yaşanan olay ile ilgili, ‘’ Dideme bakmama çabana hayran kaldım. ‘’, ‘’ Adamsın sen abi ‘’ tarzında yorumlar yazıldı. Bu durumu eleştirenler de oldu.