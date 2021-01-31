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Bülent Serttaş Oryantal Didem'i neden izlemedi? Bülent Serttaş'ın zor anları

İmparator, İbo Show'un son bölümünde yine birçok konuk ağırladı. Konuklar arasında Bülent Serttaş ve Didem de bulunuyordu. Didem dans ederken Serttaş' ın kafasını başka bir yere çevirmesi olay oldu. Yaşanan olayla ilgili detaylar merak edilmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 20:07
Bülent Serttaş Oryantal Didem'i neden izlemedi? Bülent Serttaş'ın zor anları
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İbo Show konuklarından Bülent Serttaş’ın Didemi izlememesi tartışma yarattı.

Didemi izlemediler mi?

Didem dans ederken Bülent Serttaş onu izlemedi ve kafasını başka bir yöne çevirdi.  İbo Show’un 11. Bölümünde Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay konuk oldu. Konuklar arasında Didem Kınalı da vardı. Didem dans ederken Serttaş yukarı tarafa doğru bakıyordu. Şarkıcı konuşulanlara cevap vermedi ancak hakkında atılmış olan tweetleri rt yaptı.

Yaşanan olay ile ilgili, ‘’ Dideme bakmama çabana hayran kaldım. ‘’, ‘’ Adamsın sen abi ‘’ tarzında yorumlar yazıldı. Bu durumu eleştirenler de oldu.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
Bülent SerttaşDidem
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