İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Bülent Ersoy'dan üzücü haber geldi!

Bülent Ersoy’un başına gelenler herkesi şaşırttı. KKTC’ye konser vermek için gitmişti. Müzik ekibi için hapis kararı çıkan Bülent Ersoy’un bir süre konser veremeyeceği öğrenildi. Diva’nın müzik ekibi neden ceza aldı? Bülent Ersoy'un konserleri iptal mi olacak?

02 Ekim 2021 Cumartesi 02:57
Bülent Ersoy'dan üzücü haber geldi!
Takip Et:

Bir ay kadar önce konser vermek için KKTC’ye giden Bülent Ersoy, ekibinin başına gelenlerden dolayı birtakım zorluklarla karşı karşıya kaldı. Müzik ekibinin PCR testlerinin sahte olduğu hastane yetkililerince anlaşılınca yargılanmalarına karar verildi. Diva2nın müzik ekibinin yargılanmasından sonra hapis cezası almalarına karar verildi. Yaşanan bu olaylardan sonra yetkilerden açıklama geldi. 

Eleştirilen hapis kararı 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama verilen müzisyenler için federasyondan açıklama geldi. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu başkanı Ahmet Onurlu’nun yapmış olduğu açıklamada Türkiye vatandaşı olan müzisyenlerin hapis cezasına çarptırıldığını fakat, KKTC vatandaşı olan hiçbir hastane yetkilisinin ceza almadığını hatta tutuklanmadığını söyleyerek, yargılamanın adil olmadığını savundu. 

Bülent Ersoy’un konserleri iptal mi oldu? 

Tüm bu yaşananlardan sonra Bülent Ersoy’un konser tunesine kaldığı yerden devam edip edemeyeceği merak edilmekte. Yaşanan bu olaylardan dolayı Diva’nın bir süre konserlerine ara verileceği iddia edilmişti. Müzik ekibini beklenmedik bir şekilde kaybeden Bülent Ersoy, olaylar durulanan kadar konserlerine çıkmayabilir. Aynı zamanda tüm bu yaşanan olaylardan sonra kendisinden bir açıklama ya da duyuru bekleniyor. 


Son Güncelleme: 02.10.2021 02:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy KonserBülent ErsoyKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı çok sevildi

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 2 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Ekim 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Nöbetçi Noter 3 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 3 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
2 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ekim Cumartesi at yarışı programı
TJK 1 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Günlük burç yorumları; 15 Temmuz Perşembe günü burç yorumları
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.