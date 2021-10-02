Bülent Ersoy'dan üzücü haber geldi!

Bir ay kadar önce konser vermek için KKTC’ye giden Bülent Ersoy, ekibinin başına gelenlerden dolayı birtakım zorluklarla karşı karşıya kaldı. Müzik ekibinin PCR testlerinin sahte olduğu hastane yetkililerince anlaşılınca yargılanmalarına karar verildi. Diva2nın müzik ekibinin yargılanmasından sonra hapis cezası almalarına karar verildi. Yaşanan bu olaylardan sonra yetkilerden açıklama geldi.

Eleştirilen hapis kararı

Bülent Ersoy’un konserleri iptal mi oldu?

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama verilen müzisyenler için federasyondan açıklama geldi. Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu başkanı Ahmet Onurlu’nun yapmış olduğu açıklamada Türkiye vatandaşı olan müzisyenlerin hapis cezasına çarptırıldığını fakat, KKTC vatandaşı olan hiçbir hastane yetkilisinin ceza almadığını hatta tutuklanmadığını söyleyerek, yargılamanın adil olmadığını savundu.

Tüm bu yaşananlardan sonra Bülent Ersoy’un konser tunesine kaldığı yerden devam edip edemeyeceği merak edilmekte. Yaşanan bu olaylardan dolayı Diva’nın bir süre konserlerine ara verileceği iddia edilmişti. Müzik ekibini beklenmedik bir şekilde kaybeden Bülent Ersoy, olaylar durulanan kadar konserlerine çıkmayabilir. Aynı zamanda tüm bu yaşanan olaylardan sonra kendisinden bir açıklama ya da duyuru bekleniyor.