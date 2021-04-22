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Bülent Ersoy yeni programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Diva lakabı ile tanınan Bülent Ersoy'un yeni programının hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Yeni programı için Poll Production ile anlaşan Bülent Ersoy, programının hazırlıkları ile meşgul oluyor. Peki program hangi kanalda yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:52
Bülent Ersoy yeni programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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Bülent Ersoy’un programı hangi kanalda olacak?

Bülent Ersoy’un yeni programının hangi kanalda yer alacağı belirlendi. Türk sanat müziğinin Diva lakabı ile tanınan sanatçısı Bülent Ersoy, yeni programı için hazırlıklara başladı. Poll Production ile anlaştıkları geçen günlerde duyurulmuştu. Herkesin merak ile beklediği program Show TV ekranlarında yayınlanacak

. Programda Bülent Ersoy’a Mustafa Keser’in eşlik etmesi düşünülüyor. Programın hazırlıkları devam etmektedir.




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:52
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Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyProgramShow Tv
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