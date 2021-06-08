Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler

Birçok dizi film ve tiyatro oyunlarında kendini gösteren oyuncu aslen İstanbulludur. 20 Eylül 1997 yılında doğan oyuncu 1,68 boya sahipken burcu ise Başak’tır. Sefa Öztürk ile evlenen oyuncunun instagram hesabı @bulentcolakk

Ulvi karakteri ile adını duyuran oyuncunun aslında kökleri Makedonya’ya dayamaktadır. Sefa Öztürk ile evlenen oyuncu Okyanus adında bir çocuğu bulunmaktadır. Kendisinin de kurucularından olan “Janti” isimli tiyatro grubunun da bir üyesidir.





Gençlik zamanlarında konservatuar sınavlarına giren fakat başarılı olamayan oyuncu daha sonra Kartal Sanat Tiyatrosu’nda kendini göstermiştir. 1992 yılında Gerçek Kesit dizisi ile ekranlara gelen oyuncu 2002 yılında Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nda yer aldı.

2010 yılında 9 dizi ve filmde yer alan oyuncu 2009-2011 senesinde ‘Geniş Aile’ dizisinde rol alarak bir anda yükselişe geçti. Bülent Çolak, 2010 senesinden sonra 2021 yılına 23 dizi ve sinema filminde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde 2010 yılından sonra sadece 5 tiyatro gösterisinde rol aldı.





Bülent Çolak halen oyunculuk kariyerine devam ederken 2021 yılında Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” isimli dizide rol aldı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinde rol alacağını açıkladı.

Bülent Çolak rol aldığı tiyatrolar

Hükümet Kadın

Yollu

Cesaret Ana ve Çocukları

Fırtına

Chamaco

Süleyman ve Öbürsüler

Mucizeler Komedisi

Memü Zin

Murtaza

Kuşlar Meclisi

Pırtlatan Bal

Memo’nun Önlenemez Yükselişi

Şahane Düğün

Bülent Çolak rol aldığı televizyon dizileri

Hoşçakal Yarın

Uy Başuma Gelenler

Gönül Yarası

Büyük Buluşma

Hırsız Polis

Fırtına

Hatırla Sevgili

Geniş Aile

Papaz Kimde

Türk’ün Uzayla İmtihanı

Osmanlı Tokatı

Aile İşi

Hayati ve Diğerleri

Tutunamayanlar

Kırmızı Kamyon

Gerçek Kesit

Bülent Çolak rol aldığı sinema filmleri

Çakallarla Dans

Vay Arkadaş

Sürgün İnek

Hükümet Kadın

Hükümet Kadın 2

Bir Hikâyem Var

İksir: Dedemin Sırrı

Mutlak Adalet

Kanunsuzla

Çakallarla Dans 3

Vay Başıma Gelenler 2

Buçuk Öğrenci İşleri

Geniş Aile: Yapıştır Geniş Aile

Her Türlü

Sucu Kamil

Geniş Aile Komşu Kızı

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?