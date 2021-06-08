Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler

Birçok dizi film ve tiyatro oyunlarında kendini gösteren oyuncu aslen İstanbulludur. 20 Eylül 1997 yılında doğan oyuncu 1,68 boya sahipken burcu ise Başak’tır. Sefa Öztürk ile evlenen oyuncunun instagram hesabı @bulentcolakk
Ulvi karakteri ile adını duyuran oyuncunun aslında kökleri Makedonya’ya dayamaktadır. Sefa Öztürk ile evlenen oyuncu Okyanus adında bir çocuğu bulunmaktadır. Kendisinin de kurucularından olan “Janti” isimli tiyatro grubunun da bir üyesidir.
Gençlik zamanlarında konservatuar sınavlarına giren fakat başarılı olamayan oyuncu daha sonra Kartal Sanat Tiyatrosu’nda kendini göstermiştir. 1992 yılında Gerçek Kesit dizisi ile ekranlara gelen oyuncu 2002 yılında Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nda yer aldı.
2010 yılında 9 dizi ve filmde yer alan oyuncu 2009-2011 senesinde ‘Geniş Aile’ dizisinde rol alarak bir anda yükselişe geçti. Bülent Çolak, 2010 senesinden sonra 2021 yılına 23 dizi ve sinema filminde rol almıştır. Tiyatro sahnesinde 2010 yılından sonra sadece 5 tiyatro gösterisinde rol aldı.
Bülent Çolak halen oyunculuk kariyerine devam ederken 2021 yılında Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?” isimli dizide rol aldı. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ada Masalı dizisinde rol alacağını açıkladı.
Bülent Çolak rol aldığı tiyatrolar
Hükümet Kadın
Yollu
Cesaret Ana ve Çocukları
Fırtına
Chamaco
Süleyman ve Öbürsüler
Mucizeler Komedisi
Memü Zin
Murtaza
Kuşlar Meclisi
Pırtlatan Bal
Memo’nun Önlenemez Yükselişi
Şahane Düğün
Bülent Çolak rol aldığı televizyon dizileri
Hoşçakal Yarın
Uy Başuma Gelenler
Gönül Yarası
Büyük Buluşma
Hırsız Polis
Fırtına
Hatırla Sevgili
Papaz Kimde
Türk’ün Uzayla İmtihanı
Osmanlı Tokatı
Aile İşi
Hayati ve Diğerleri
Tutunamayanlar
Kırmızı Kamyon
Gerçek Kesit
Bülent Çolak rol aldığı sinema filmleri
Çakallarla Dans
Vay Arkadaş
Sürgün İnek
Hükümet Kadın
Hükümet Kadın 2
Bir Hikâyem Var
İksir: Dedemin Sırrı
Mutlak Adalet
Kanunsuzla
Çakallarla Dans 3
Vay Başıma Gelenler 2
Buçuk Öğrenci İşleri
Geniş Aile: Yapıştır Geniş Aile
Her Türlü
Sucu Kamil
Geniş Aile Komşu Kızı
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?