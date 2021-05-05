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Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile ilgili ortaya atılan şok iddia sonrasında Bülent Aydemir birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte cevabı…

05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:59
Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia sonrasında Bülent Aydemir en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Bülent Aydemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bülent Aydemir ile ilgili detaylar…

Bülent Aydemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bülent Aydemir, 1976 yılı Diyarbakır doğumludur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olmuş ve sonrasında İhlas Haber Ajansı’nda çalışmaya başlamıştır. Beş sene Habertürk Gazetesi Ankara Haber Müdürü görevinde çalışmış ve sonrasında Habertürk Gazetesi Ankara Temsilciliği’ne atanmıştır.

Habertürk Bülent Aydemir’in görevine son mu verdi?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in işine son verildiği bilgisi gündemde yer alıyor. Yayınlar içerisinde MHP ve partinin kurumsal yapısı ile ilgili sert ifadelere yer veren Aydemir, Twitter platformunda trend topic oldu.

Gazeteciler adlı haber sitesindeki haberde Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in işine son verildiği bilgisi yer aldı.

Bu sabah Habertürk TV’de yayınlanan Ebru Baki’nin sunuculuğunu yaptığı Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir şu ifadelere yer verdi:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Aydemir’in yaptığı konuşmadan sonra MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden “Habertürk İzlemiyorum” açıklamasını yaparak Habertürk TV'yi boykot etti.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığı zaman sizler için haberimizi kullanacağız.




Son Güncelleme: 05.05.2021 20:59
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