Buket Kurtez İncigöz kimdir, nerede doğmuştur? Buket Kurtez İncigöz evli mi? Buket Kurtez İncigöz kaç yaşında?

Buket Kurtez İncigöz kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Buket Kurtez İncigöz’ün hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Buket Kurtez İncigöz kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Buket Kurtez İncigöz’ün yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Buket Kurtez İncigöz aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Temmuz 1982 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Yengeç burcudur. Halen tiyatro, diksiyon, oyuncu ve yaratıcı drama eğitmeni olarak çalışmaktadır. Başarılı isim, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan İncir Ağacı dizisinde Suzan karakterine hayat vermiştir.

Buket Kurtez İncigöz, oyunculuğun yanı sıra İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde Yaratıcı Drama Eğitmenidir.

Rol aldığı diziler

2003 – Hayat Bilgisi

2004 – Yağmur Zamanı (Melek)

2006 – Hayat Türküsü (Meltem)

2019 – incir Ağacı (Suzan)

2014 yılında Kod Adı K.O.Z adlı filmde rol aldı ve dizide Zehra karakterini canlandırdı.