Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı

Her gün izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yayın akışı içinde yer alan diziler, yarışmalar, filmler bugün de intenertte yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında gündüz saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağı akşamları devam ediyor. Bu sebeple pek çok vatandaş televizyon karşısında daha fazla vakit geçiriyor. 13 Mart 2021 günü Kanal D, Fox Tv, Atv, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Kanal 7 için merak edilen yayın akışını sizler için hazırladık…
13 Mart 2021 ATV
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Hercai
13:30 Kardeşlerim
15:30 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
13 Mart 2021 KANAL D
06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 İnek Şaban
16.99 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Iron Man
22:30 Kod Adı: Olympus
13 Mart 2021 STAR TV
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar/sinema
16:20 Yerli dizi tekrar/sinema
19:00 Star Haber
20:00 İBO Show
13 Mart 2021 FOX TV
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Dostumun Dünyası
13:30 Son Yaz
16:15 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
13 Mart 2021 TRT 1
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Işığın Prensesi
06:55 Böyle Bitmesin
08:55 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)
13:30 Türk Sineması “Doru”
15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13 Mart 2021 TV8
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panaroma
12:15 Süper 1 Takım
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
13 Mart 2021 Show TV
06:00 Alev Alev
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sultan
15:00 Oh Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13 Mart 2021 Kanal 7
06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
07:45 Bayram
09:50 Nursaçan’la Sohbetler
11:20 Gündüz Gece
13:00 Tatlı Bela
14:40 Dünyanın Tadı
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim