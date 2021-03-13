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Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı

Her gün birçok izleyici tarafından TV yayın akışı yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Gün içindeki içerikler ekran karşısındaki vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 13 Mart 2021 Cumartesi Kanal D, Fox Tv, Atv, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Kanal 7 yayın akışı ve detaylar...

13 Mart 2021 Cumartesi 08:02
Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı
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Her gün izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yayın akışı içinde yer alan diziler, yarışmalar, filmler bugün de intenertte yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında gündüz saatlerinde kaldırılan sokağa çıkma yasağı  akşamları devam ediyor. Bu sebeple pek çok vatandaş televizyon karşısında daha fazla vakit geçiriyor. 13 Mart 2021 günü Kanal D, Fox Tv, Atv, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Kanal 7 için merak edilen yayın akışını sizler için hazırladık…

 

13 Mart 2021 ATV

 

07:30  ATV’de Hafta Sonu

10:00 Hercai

13:30 Kardeşlerim

15:30 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

 

13 Mart 2021 KANAL D 

 

06:30 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 İnek Şaban

16.99 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Iron Man

22:30 Kod Adı: Olympus

 

 

13 Mart 2021 STAR TV

 

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar/sinema

16:20 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 İBO Show

 

13 Mart 2021 FOX TV

 

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Dostumun Dünyası

13:30 Son Yaz

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

 

13 Mart 2021 TRT 1

 

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Işığın Prensesi

06:55 Böyle Bitmesin

08:55 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:40 Acemi Anneler Stüdyo (Canlı)

13:30 Türk Sineması “Doru”

15:25 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

 

13 Mart 2021 TV8 

 

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panaroma

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021

 

13 Mart 2021 Show TV

 

06:00 Alev Alev

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sultan

15:00 Oh Olsun

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

 

13 Mart 2021 Kanal 7

 

06:00 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu

07:45 Bayram

09:50 Nursaçan’la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Tatlı Bela

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim



Son Güncelleme: 13.03.2021 08:02
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıTVFox TvATVShowTv8TRT1Kanal DKanal7
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