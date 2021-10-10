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Bugün TV'de neler var? 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı

TV yayın akışları, gün içerisinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında gelmektedir. Televizyon izleyicileri ise bugün hangi kanalda hangi dizinin yayınlanacağını meral ediyor. 10 Ekim 2021 Pazar günü TV’de neler var? Hangi dizi ve programlar, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün televizyon ekranlarında neler var?

10 Ekim 2021 Pazar 15:45
Bugün TV'de neler var? 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı
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Pazar gününü ekran başında geçirecek olan televizyon izleyicileri, yayın akışında nelerin olduğunu merak ediyor. 10 Ekim 2021 Pazar günü ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak? ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Fox TV ve birçok diğer kanalda bugün neler var? 

ATV yayın akışı  

07:30 ATV'de Hafta Sonu  

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet  

11:45 Dizi TV  

12:35 Kalp Yarası  

15:25 Bir Zamanlar Çukurova  

19:00 ATV Ana Haber  

20:00 İkimizin Sırrı

Kanal D yayın akışı  

07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim  

09:45 Magazin D Pazar  

12:00 Arda ile Omuz Omuza  

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik  

14:00 Arka Sokaklar  

16:15 Camdaki Kız  

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu  

20:00 Yargı

Star TV yayın akışı  

08:15 Çizgi Film Kuşağı  

08:45 Güldüy Güldüy Show  

11.00 Tülin Şahin ile Moda  

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk  

14:00 Bir Demet Tiyatro  

15:45 Kiralık Aşk  

18:45 Star Haber 

20:00 Bayi Toplantısı

Fox TV yayın akışı  

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu  

11:15 Yasak Elma  

13:45 Kanunsuz Topraklar  

16:45 Yalancılar ve Mumları  

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu  

20:00 Yalancılar ve Mumları  

TRT 1 yayın akışı  

04:00 Muhteşem Kraliçe  

06:05 Yeşil Deniz  

08:50 Payitaht "Abdülhamid"  

11:50 Enine Boyuna (Canlı)  

13:00 Savaşın Efsaneleri  

14:00 Dünya Hali (Altyazılı)  

15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)  

19:00 Ana Haber (Canlı)  

20:00 Teşkilat (Altyazılı) 

TRT 2 yayın akışı  

05:30 Sarayın Lezzetleri  

06:00 Muasır  

06:30 Tiyatro Dünyası  

07:00 Dünya Müzik Gelenekleri  

07:20 Müzelerin Yıldızları  

07:30 Hayat Sanat - Kolaj  

08:00 İzler Suretler  

08:20 Bir Kare Bir Anlam  

08:30 Kelimeler ve Şeyler  

09:30 Anjelika Akbar ile Sesler  

10:00 Westen: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''  

11:30 Eşik  

12:00 Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar  

13:00 Bir Resim Bir Hikaye  

13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Barcelona Konseri  

15:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri  

15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)  

16:30 Geziyorum  

17:00 Konser Zamanı  

18:00 Tarihin Ruhu  

18:30 Anadolu Arkeolojisi  

19:00 Sarayın Lezzetleri  

19:30 Muhayyelat  

20:00 Batıya Doğru Akan Nehir  

20:45 Bir Kare Bir Anlam  

21:00 Arşivden Konserler  

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ  

22:00 Yabancı Sinema: Siyah Elmaslar (Diamantes Negros)  

23:45 Westen: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown'' 

Show TV yayın akışı  

10:00 Pazar Sürprizi  

13:00 Bir Şansım Olsa  

14:30 Yalancı  

18:45 Hafta Sonu Ana Haber  

20:00 Şabaniye 

TV8 yayın akışı  

06:30 Oynat Bakalım  

08:30 Çok Yaşa  

09:45 10 Yaş Genç  

10:30 Süper 1 Takım  

10.45 Kırmızı Oda  

15:15 O Ses Türkiye  

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm) 


Son Güncelleme: 10.10.2021 15:45
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