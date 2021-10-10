Bugün TV'de neler var? 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı

Pazar gününü ekran başında geçirecek olan televizyon izleyicileri, yayın akışında nelerin olduğunu merak ediyor. 10 Ekim 2021 Pazar günü ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak? ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Fox TV ve birçok diğer kanalda bugün neler var?