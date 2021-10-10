Bugün TV'de neler var? 10 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı

Pazar gününü ekran başında geçirecek olan televizyon izleyicileri, yayın akışında nelerin olduğunu merak ediyor. 10 Ekim 2021 Pazar günü ekranlarda hangi dizi ve programlar yayınlanacak? ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Fox TV ve birçok diğer kanalda bugün neler var?
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:25 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
Kanal D yayın akışı
07:15 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Star TV yayın akışı
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:45 Kanunsuz Topraklar
16:45 Yalancılar ve Mumları
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yalancılar ve Mumları
TRT 1 yayın akışı
04:00 Muhteşem Kraliçe
06:05 Yeşil Deniz
08:50 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Savaşın Efsaneleri
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:40 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
TRT 2 yayın akışı
05:30 Sarayın Lezzetleri
06:00 Muasır
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Dünya Müzik Gelenekleri
07:20 Müzelerin Yıldızları
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 İzler Suretler
08:20 Bir Kare Bir Anlam
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Anjelika Akbar ile Sesler
10:00 Westen: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''
11:30 Eşik
12:00 Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Viyana Filarmoni Orkestrası Barcelona Konseri
15:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
15:30 Belgesel: Sayılar (Numbers)
16:30 Geziyorum
17:00 Konser Zamanı
18:00 Tarihin Ruhu
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sarayın Lezzetleri
19:30 Muhayyelat
20:00 Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Siyah Elmaslar (Diamantes Negros)
23:45 Westen: Sundown'da Karar Günü "Decision At Sundown''
Show TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yalancı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şabaniye
TV8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çok Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Kırmızı Oda
15:15 O Ses Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)