Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Şubat 2021 Pazartesi TV kanalları yayın akışı

8 Şubat Pazartesi tarihinde ekranlarda hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağı, hangi program ve yarışmaların televizyonlardan izlenebileceği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 8 Şubat akşamında yayınlanacak olan öne çıkan dizi, film ve programlar ise; Çukur, Survivor 2021 Ünlüler vs Gönüllüler, Maraşlı, Sefirin Kızı, Yasak Elma ile ünlü tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu olacak.

Televizyon seyredenler 8 Şubat Pazartesi tarihinde ekranlara nelerin geleceği ile ilgili sorularını sormaya başladı. Bugün iş stresi ve benzeri ruhsal, bedensel yorgunluklarını ekran başına geçerek giderecek olan seyirciler bugün yayınlanacak olan dizileri ve takip etmekte olduğu dizilerin yeni bölümünün gelip gelmediğini merak etmektedir. Bugünün akşam vakitlerinde izlenme oranlarında rekor kıran birçok dizi, yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacakken; öte taraftan vizyona girdiği dönemlerde sinema bileti satışlarından büyük kâr elde eden filmler de izleyici ile buluşacak. Peki hangi kanalda ne yayınlanacak?

Bugün ekranlara neler gelecek?

Yeni sezonuyla televizyon ekranlarına birbirinden dinamik, eğlenceli ve sürükleyici program. Merakla takip edilmekte olan diziler ve çıktığı dönem vizyonlarda büyük bir etki yaratan filmler; izleyiciler ile buluşacak. Çoktan takip etmeye başladığı dizilerin yeni bölümlerini beklemekte olan ve kaçırmak istemeyen dizi severler; TV yayın akışlarını düzenli bir biçimde takip etmektedir. 8 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren kanalların; 8 Şubat Pazartesi günü ekranlarda neleri yayınlayacağı da belli oldu. Sabahları güne başlamanızı daha keyifli bir hâle getirmekte olan sabah programlarıyla; akşamları izleyicileri heyecana boğan film, dizi ve programlar ekrana gelecek.

8 Şubat Pazartesi günü kanallarda ne var?

Show TV

06.00 Çocuktan Al Haberi

07.30 Yeni Gelin

09.45 Doktor Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.30 Adını Feriha Koydum

15.15 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur/ Yeni bölümü

00.15 Arıza

03.00 Alev Alev

05.15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri,

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert,

13.00 ATV’de Gün Ortası,

14.00 Beni Bırakma,

16.20 Esra Erol,

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Maraşlı/ Yeni Bölüm

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03.20 Kanatsız Kuşlar

05.30 Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D

07.00 Sihirli Annem,

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü,

13.00 Gelinim Mutfakta,

16.00 Yüzleşme,

18.45 Kanal D Ana Haber,

20.00 Fırıncının Karısı,

21.45 Fırıncının Karısı,

23.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1,

02.30 Yüzleşme,

04.30 Gelinim Mutfakta.

Fox TV

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat,

11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün,

13.00 Bay Yanlış,

14.00 Temizlik Benim İşim,

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada,

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber,

20.00 Yasak Elma/ Yeni Bölüm,

23.45 Baraj,

02.15 Zuhal Topal’la Sofrada,

04.30 Zümrüdüanka,

06.00 Kadın.

Star TV

07.00 Mesut Yar ile Bugün,

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah,

13.15 Gerçeğin Peşinde,

16.30 Söz,

18.30 Star Ana Haber,

20.00 Sefirin Kızı,

00.30 Tekrarı verilecek yerli dizi,

03.00 Suikast,

05.20 Geniş Aile.

TV 8

06.30 Oynat Bakalım,

07.15 8'de Sağlık,

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler/ Tekrar,

10.45 Survivor Panorama/ Tekrar,

13.00 Doya Doya Moda,

17.15 Türk yapımı sinema,

20.00 Survivor 2021 Ünlüler vs Gönüllüler,

00.15 Survivor Ekstralar,

01.30 Kırmızı Oda,

03.15 Doya Doya Moda,

04.30 Survivor Panorama,

TRT 1

05.55 Seksenler,

07.05 Acemi Anneler/ Tekrar

08.15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim,

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı,

13.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar,

15.55 Acemi Anneler/ Yeni bölüm,

17.15 Seksenler,

19.00 Ana Haber,

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu/ Yeni bölüm,

00.15 Masumlar Apartmanı,

02.55 52 Hafta,

03.20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar,

05.30 52 Hafta,