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Bugün TV'de hangi diziler var 30 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı

Yayın yapan televizyon kanallarında bu akşam neler olacak? 30 Ocak 2021 Cumartesi günü için Türkiye’de izlenen en popüler televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak?

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:49
Bugün TV'de hangi diziler var 30 Ocak 2021 Cumartesi TV yayın akışı
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30 Ocak 2021 tarihi ile cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor.  Hafta sonun gelmesi ile birlikte evlerinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar televizyon keyfi yapmak için sabırsızlanıyor. Türkiye’de yayın yapan ve oldukça popüler olan büyük kitlelere sahip televizyon kanalları cumartesi akşamları için hangi dizi ve programları yayınlayacak.

30 Ocak 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi diziler var?

TRT 1 her cumartesi olduğu gibi bu akşamda yayın hayatına yeni katılan ve oldukça beğenilen

‘Gönül Dağı’

dizisinin yeni bölümü ile seyircilerin karşısında olacak.

Kanal D’de yabancı sinema filmi olarak Karayip Korsanları.

‘Ölü Adamın Sandığı’

 filmi yayınlanacak.

FOX TV ‘de başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in oynadığı

‘Sen Çal Kapımı’

dizisi yayınlanacak. Yaz döneminde karşımıza çıkan dizi beğenilerek izlenmeye devam ediyor.

STAR TV’de ekranlara tekrardan dönüş yapan usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in programı

‘İBO SHOW

yer alacak. Her hafta birbirinden değerli konukları getiren program cumartesi akşamlarının vazgeçilmez programı haline gelerek izlenme rekorları kırıyor.

ATV’de yayın hayatına yeni başlayan ve farklı bir proje ile karşımıza çıkan

‘AKINCI’

dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

TV8’de ise Acun Ilıcalı’nın sunmuş olduğu

‘Survivor 2021’

yarışması yer alacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak yarışılan programda her geçen gün rekabet ve mücadele hırsı devam ediyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 14:49
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Televizyon KanalıATVShowFoxStar
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