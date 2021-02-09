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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı

Okurlarımız tarafından merak edilen Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 18:03
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 9 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’9 Şubat 2021 Cumartesi TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 9 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat  13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 09.02.2021  6 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:03
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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