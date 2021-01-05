Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında salı günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden



14:00 Temizlik Benin İşim16:00 Zuhal Topal'la Sofrada19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Baraj

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