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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:00
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 4 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 4 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:00
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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