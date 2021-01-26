İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 26 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı

Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 26 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:02
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 26 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı
Takip Et:

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında Cumartesi günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 26 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Cannes Film Festivali'nin yeni tarihi
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminden ilk görseller!
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı sorgulama yöntemleri ve sorgulama işlemleri
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
Müge Anlı kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Aidatsız ve bol puanlı kredi kartı veren bankalar 2021
Seksenler yeni sezonda Rasim Ötekin olmayacak mı? Fehmi Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılacak mı?
E-Devlet DHM uçuş bilgileri sorgulama
Alkolmetre üflenmezse ne olur, alkolmetre üflememe cezası nedir? Alkolmetre üflememe cezasına nasıl ve nereden itiraz edilir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!
2021 yılında kaç bekçi alımı yapılacak? Başvuru şartları açıklandı!
Zümrüdüanka dizisi İhsan karakterini kim canlandırıyor? Serkan Acay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Demirci Ahmet (Ahmet Yenilmez) kimdir?
Sadakatsiz dizisindeki Selçuk Dağcı karakteri kimdir? Emir Tarık Tekin nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Sadakatsiz dizisi Cavidan kimdir? Meltem Baytok nerelidir?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi’yi kim canlandırıyor? Nihan Şahenk'in biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.