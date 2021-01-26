Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 26 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı

Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında Cumartesi günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 26 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası



13:00 Sen Çal Kapımı15:45 Son Yaz19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Sen Çal Kapımı

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN