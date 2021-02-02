Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’2 Şubat 2021 Cumartesi TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 2 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.30’da Oynat Bakalım ardından saat 08:00’de Çook Yaşa programı geliyor. 09:45'te Doğduğun Ev Kaderindir, 13:00’da Survivor Panorama ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 02.02.2021 30 OCAK 2021 Cumartesi yayın akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1 Takım
13.00 Survivor Panorama/Canlı
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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