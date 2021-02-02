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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı

Basın bülteninde göze çarpan Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 2 Şubat 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak, Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:03
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 2 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’2 Şubat 2021 Cumartesi TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 2 Şubat 2021 Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.30’da Oynat Bakalım ardından saat 08:00’de Çook Yaşa programı geliyor. 09:45'te Doğduğun Ev Kaderindir, 13:00’da Survivor Panorama  ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 02.02.2021  30 OCAK 2021 Cumartesi yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12:45 Süper 1 Takım

13.00 Survivor Panorama/Canlı

:15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun


TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:03
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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