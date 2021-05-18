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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 18-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:00
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 18 Mayıs 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’18 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 18.05.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 18.05.2021 00:00
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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