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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 16 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı

Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 16.02.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 06:01
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 16 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:15’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08:15’de Çook Yaşa programı ardından Doğduğun Ev Kaderindir bölümü ile 10:00’da ekranlarda olacak. 13:15’te ise Survivor Panorama Canlı yayın ile ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06:15 Oynat Bakalım 

08:15 Çook Yaşa ( Yeni Bölüm)

09:45 Süper Takım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Survivor Panorama ( Canlı) 

14:45 Kırmızı Oda 

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler ( Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.02.2021 06:01
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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