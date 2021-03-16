Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’16 Mart 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 16 Mart 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.45'da Survivor Panoroma ardından saat 13.00’da Doya Doya Moda geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 16.03.2021 Salı yayın akışı;
06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:15 Doya Doya Moda
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