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Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı

Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? Salı TV8 yayın akışı haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 16.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 18:02
Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? 16 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’16 Mart 2021  Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 16 Mart 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.45'da Survivor Panoroma ardından saat  13.00’da Doya Doya Moda geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 16.03.2021 Salı yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:02
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