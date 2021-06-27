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Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? Pazar TRT Spor yayın akışı haberi ile ilgili en yeni detaylar 27 Haziran 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 12:24
Bugün TRT Spor ekranlarında hangi diziler var? 27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " MACARİSTAN - FRANSA "
  • 08:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 Olimpiyat Ateşi
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Takvim Yaprakları
  • 11:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - ALMANYA "
  • 12:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 12:50 Takvim Yaprakları
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50 Spor Kitaplığı
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 16:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 18:55 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İTALYA - GALLER " (Canlı)
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 00:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSVİÇRE - TÜRKİYE "
  • 01:40 Kupa Akşamı
  • 04:40 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İTALYA - GALLER "
  • 06:20 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:55 Takvim Yaprakları
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı sabah 2020-2021 Sezon Sonu Derlemesi ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Avrupa Şampiyonası Finalleri yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Bülteni ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 27.06.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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