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Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Salı TRT 1 yayın akışı hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 6 Nisan günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? konusunda yeni bilgileri edinin.

06 Nisan 2021 Salı 00:01
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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