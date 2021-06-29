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Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

Basının ve okurların dikkatini çeken Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Salı TRT 1 yayın akışı başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 29.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

29 Haziran 2021 Salı 06:02
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 129 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:33İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:35Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:00Vuslat

11:05Tozkoparan

12.50 Kalk Gidelim2:50Kalk Gidelim

16:05Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"

19:00Ana Haber (Canlı)

19:55Doğrusu Ne?

20:00Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

21:55UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Çekya-İngiltere" (Canlı)

00:15Teşkilat

02:30Ev Sineması Kuşağı "Koyverdin Gittin Beni"

04:40Kalk Gidelim

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 29.06.2021 06:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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