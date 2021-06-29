İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...

Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Salı TRT 1 yayın akışı başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 29.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

29 Haziran 2021 Salı 00:02
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 29 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.35 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08.00 Vuslat

11.00 Tozkoparan

12.40 Kalk Gidelim

15.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"

18.00 Ana Haber

18.55 Euro 2020 İngiltere-Almanya

21.00 Kupa Akşamı

21.55 Euro 2020 İsveç-Ukrayna

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.55 Ev Sineması "Tabula Rosa"

04.30 Kalk Gidelim

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 29.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 29 Haziran 2021 Salı Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 29 Haziran 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 29 Haziran 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
29 Haziran 2021 Salı evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Kanal D 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
29 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında ne var?
Atv yayın akışı, bugün nasıl olacak? 29 Haziran 2021 Salı ATV dizi, film ve programları
Kanal D'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 29 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
TRT 1 29 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
25 Haziran 2021 Cuma Star TV yayın akışı: Dizi, film ve programları
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2021 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?
Ömer Dönmez kimdir? Oyuncu Ömer Dönmez hakkında bilgiler
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
28 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
28 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Show TV'de 29 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 29 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.