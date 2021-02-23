Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 23 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı içerisinde 21 Şubat Pazar günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 21 Şubat Pazar günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 09:15 saatlerinde Diriliş Ertuğrul ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Benim Adım Melek dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Tövbeler Olsun ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 21 Şubat Pazar günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 21 Şubat Pazar yayın akışı

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:05 Böyle Bitmesin

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

14:05 Benim Adım Melek (Altyazılı)

17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

03:00 Diriliş "Ertuğrul"

05:00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''

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