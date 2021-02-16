Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı içerisinde 16 Şubat 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 16 Şubat 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TRT 1’in 16 Şubat 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.
TRT 1 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı
04:50 Işığın Prensesi
07:20 Yedi Numara
08:20 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Türk Sineması
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
04:20 Yedi Numara
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