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Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Salı TRT 1 yayın akışı hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 16.02.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

16 Şubat 2021 Salı 06:02
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 16 Şubat 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 16 Şubat 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 16 Şubat 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

04:50 Işığın Prensesi

07:20 Yedi Numara

08:20 Tozkoparan İskender

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Türk Sineması 

 

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

04:20 Yedi Numara

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.02.2021 06:02
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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