Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Televizyon ekranlarında 7 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanacak olan reyting rekortmeni dizilerin yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

7 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanacak diziler

-Sadakatsiz

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde Derin’in bir anda ortadan kaybolması Volkan’ı ve ailesini şok ederken herkes onu aramaya başladı. Asya bu olaydan uzak durmaya çalışırken beklenmedik ipuçlarının ortaya çıkmasıyla bakalım Derin bulunacak mı?

Sadakatsiz’in yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

-Benim Adım Melek

Benim Adım Melek dizisinin yayınlanan son bölümünde Cumali, Zümrüt olmadığında bunalım geçirir ama Zümrüt tekrardan döner. Ömer, Zümrüt’ün geri dönmesine mutlu olsa da konaktan gitmesini destekler. Fakat Defne, Ömer’in verdiği karara karşı çıktı.

Benim Adım Melek, 60.bölümüyle saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak.

-Doğduğun Ev Kaderindir

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümde izleyenleri şoka sokan bir gelişme yaşandı. Mehdi, Zeynep’i korumak isterken kurşunların hedefi oldu. Doğduğun Ev Kaderindir, 38.bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’da TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

-Masumiyet

Masumiyet’in 6.bölümünde İlker yaptıkları kabul eder ve bu durum Hale’yi zora sokar. İrem’in, İlker’den boşanması Bahar’ı mutlu etse de herkes onu yuva yıkan kadın olarak görür. Masumiyet’in 7.bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00’da Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.