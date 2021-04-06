Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

Dizi severler bu haberimizi sizin için? Bu akşam televizyonda hangi dizler var. İzleyenleri neler bekliyor? 6 Nisan Salı 2021 tarihinde izleyiciler neler bekliyor?

Masumlar Apartmanı

Geçtiğimiz hafta milli maçtan dolayı yeni bölümü yayınlanmayan Masumlar Apartmanın hayranları merakla bu hafta yayınlanacak olan bölümü bekliyor. Dizi 28.bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin son bölümünde psikolojik tedavi görmeyi kabul eden Han ilk seansına gider. Esat ve Esra’yı bir arada gördükten sonra kriz geçiren Gülben artık hiçte eskisi gibi olmayacaktır. Naci ile ipleri koparmasının ardından Safiye’yi tekrar karanlık günler beklemektedir. Neriman ise okulda yaşadığı sorunlarla baş etmeye çalışır.

Hekimoğlu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Hekimoğlu 44.bölümü ile Kanla D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin son bölümünde Küçük yaşta zorluklar yaşayan Nur, para kazanmak için dolandırıcılarla iş birliği yapar. Rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırılan kadın, ilginç vakaların ustası Hekimoğlu’nun dikkatini çeker.

ATV’nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. Bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde İntikam için işe koyulan Hızır ve buna hazır bekleyen İshak ve Tuncay karşı atağa geçer. Kardeşinin ölümüyle sarsılan Yaman babasıyla artık farklı taraftadırlar.

Baraj

FOX TV ekranlarının final yapacağıyla ilgili bir dönem gündemde olan dizisi Baraj 34.bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin son bölümünde Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarmasının ardından ikisi de eteğindeki taşları döker. Nehirden gerçekleri saklayan Bahar Nazım’ı bu şekilde kaybetmemiştir.