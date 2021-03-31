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Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Dizi severler haftanın hangi günü hangi diziler var merak ediyor. Bu doğrultuda bugün yayınlanacak olan dizileri merak edenler için haberimizde yayınladık. İşte bugün televizyonda olan diziler...

31 Mart 2021 Çarşamba 17:00
Bugün televizyonda hangi diziler var? 31 Mart 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
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Bugün yayınlanacak diziler

Haftanın her günü farklı diziler ile insanlara güzel anlar yaşatan kanallar yeni dizilerle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Haftanın Çarşamba gününde ise izleyicileri ekrana kilitleyen birbirinden etkileyici diziler var. Bir yanda Sadakatsiz diğer yanda Masumiyet başka bir yanda ise Benim Adım Melek ve daha nicesi. İşte bugün yayınlanan diziler…

1.Sadakatsiz

Her hafta Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz bu hafta da 24. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sevilen dizinin son bölümünde Derin planları ile izleyiciyi şaşırtmıştı. Bunun yanı sıra Derin’in evden kaybolması üzerine Asya ve Volkan evdeyken polislerin gelmesi başka bir olay yaratmıştı. Volkan’ın gerginliğinin sonucu olarak Derin’in boğazına sarılması ve tehdit yağdırması izleyicileri daha da meraklandırdı.

2.Benim Adım Melek

TRT1’in sevilen dizisi Benim Adım Melek her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Bu hafta yayınlanacak olan 59. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Gülce’nin babası ile gitmesi Mithat ve Seyran’ı çok üzdü. Bunun üzerine Mithat, İhsan’ın avukatından yardım istemişti. Lakin Gülce ve Erdal’dan hiçbir iz bulunmadı. Bunların yanı sıra Kumari, Zümrüt’ü Halfeti de bulacağını düşünerek yola düşmüştü. Bunların yaşanmasında ise Defne kendini sorumlu tuttu. Ömer ise karısının arkasında durdu ve ona destek çıktı.

3.Doğduğun Ev Kaderindir

TV8’in gerçek bir hikayeyi konu aldığı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta 37. bölümü ile ekrana gelecek dizide şok gelişmeler yaşanacak. Son yayınlanan bölümde Mehdi kızını kimseye vermemeye ve ona yalnız bakmaya karar vermişti. Nuh’un rest çekmesi üzerine ve Cemile’nin onunla konuşması üzerine Mehdi artık tamamen yalnız kalmıştı. Geçmişini değiştirmeye çalışma çabasında iken bugününü de mahveden Mehdi artık karar vermek zorunda.

4.Masumiyet

Fox TV’nin ekran macerasına yeni başlayan dizisi Masumiyet, ilk bölümünden bu yana büyük ilgi ile seyrediliyor. 6. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan dizi merakla bekleniyor. Son bölümde Ela ve İlker’in olay yerine gitmesi Ela’nın olayları hatırlamasına neden oldu. Bunun üzerine mahkemeye çıkan Ela, gerçekleri, anlatmaya başladı. Hale ise bunun üzerine oğlunu kurtarmayı kafaya koyarak onu yurtdışına göndermeye karar verdi lakin İlker girmedi ve mahkemeye çıktı. Diğer taraftan İrem’in intiharı ise büyük ses getirdi. Olayın etkisinden dolayı kaybettiği bebeğini hatırlamayan Ela, yolda yürürken bu olayı da hatırladı ve soluğu İlker’in evinde aldı. Yüzleşmek için karşılarına çıktı.

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 17:00
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DiziİzleyiciçarşambaHangiDiziYayınAkışı
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