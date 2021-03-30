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Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

30 Mart 2021 Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların bulunduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu gibi sevilen diziler Salı akşamı izleyici ile buluşmaktadır.

30 Mart 2021 Salı 12:49
Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
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30 Mart 2021 Salı gününde izleyiciler ATV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 gibi kanallarda hangi dizi ve programların bulunduğunu merak etmektedir. Peki bugün kanallarda neler var? ATV, Kanal 7, Fox TV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 Kanallarının 30 Mart yayın akışı..

30 Mart Salı günü Star TV yayın akışında neler var?

07.00- Mesut Yar ile Bugün

09.45- Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15- Gerçeğin Peşinde

16.30- Bir Demet Tiyatro

18.40- Star Haber

20.00- Küçük Esnaf

30 Mart Salı günü ATV yayın akışında neler var?

08.00- Kahvaltı Haberleri

10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00- ATV Gün Ortası

14.00- Beni Bırakma

16.20- Esra Erol'da

19.00- ATV Ana Haber

20.00- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

30 Mart Salı günü TRT 1 yayın akışında neler var?

05.38- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40- Seksenler

06.50- Acemi Anneler

08.15- Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30- Türkan Hanım'ın Konağı

11.00- Kalk Gidelim

13.20- Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55- Acemi Anneler

17.30- Seksenler

19.00- Ana Haber

19.55- Doğrusu Ne?

20.00- Masumlar Apartmanı

30 Mart Salı günü Kanal D yayın akışında neler var?

07.00- Sihirli Annem

09.00- Neler Oluyor Hayatta?

11.00- Yaprak Dökümü

13.00- Gelinim Mutfakta

16.00- Arka Sokaklar

18.45- Kanal D Ana Haber

20.00- Hekimoğlu

30 Mart Salı günü TV8 yayın akışında neler var?

06.00- Oynat Bakalım

07.15- 8'de Sağlık

08.30- Sinema

10.45- Survivor Panorama

13.00- Doya Doya Moda

17.15- Survivor 2021

20.00- Survivor 2021

30 Mart Salı günü Show TV yayın akışında neler var?

08.30- Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00- Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45- Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45- Kalp Atışı

15.15- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45- Show Ana Haber

20.00- Güldür Güldür Show

30 Mart Salı günü Kanal 7 yayın akışında neler var?

06.30- Kanal 7'de Sabah

07.45- Sen Üzülme

09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı

11.50- Yaralı Kalbim

14.20- Mutfağım Şahane

15.20- Masum

18.00- Kanal 7 Haber Saati

19.00- Emanet

21.30- Tatlı Bela

30 Mart Salı günü Fox TV yayın akışında neler var?

08.00- Çalar Saat

11.00- Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00- Dünya Avucunuzda

14.00- Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00- Baraj



Son Güncelleme: 30.03.2021 12:49
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