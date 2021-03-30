Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

30 Mart 2021 Salı gününde izleyiciler ATV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 gibi kanallarda hangi dizi ve programların bulunduğunu merak etmektedir. Peki bugün kanallarda neler var? ATV, Kanal 7, Fox TV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 Kanallarının 30 Mart yayın akışı..
30 Mart Salı günü Star TV yayın akışında neler var?
07.00- Mesut Yar ile Bugün
09.45- Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15- Gerçeğin Peşinde
16.30- Bir Demet Tiyatro
18.40- Star Haber
20.00- Küçük Esnaf
30 Mart Salı günü ATV yayın akışında neler var?
08.00- Kahvaltı Haberleri
10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00- ATV Gün Ortası
14.00- Beni Bırakma
16.20- Esra Erol'da
19.00- ATV Ana Haber
20.00- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
30 Mart Salı günü TRT 1 yayın akışında neler var?
05.38- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40- Seksenler
06.50- Acemi Anneler
08.15- Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09.30- Türkan Hanım'ın Konağı
11.00- Kalk Gidelim
13.20- Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15.55- Acemi Anneler
17.30- Seksenler
19.00- Ana Haber
19.55- Doğrusu Ne?
20.00- Masumlar Apartmanı
30 Mart Salı günü Kanal D yayın akışında neler var?
07.00- Sihirli Annem
09.00- Neler Oluyor Hayatta?
11.00- Yaprak Dökümü
13.00- Gelinim Mutfakta
16.00- Arka Sokaklar
20.00- Hekimoğlu
30 Mart Salı günü TV8 yayın akışında neler var?
06.00- Oynat Bakalım
07.15- 8'de Sağlık
08.30- Sinema
10.45- Survivor Panorama
13.00- Doya Doya Moda
17.15- Survivor 2021
20.00- Survivor 2021
30 Mart Salı günü Show TV yayın akışında neler var?
08.30- Ebru Akel'le Kadın İsterse
10.00- Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.45- Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12.45- Kalp Atışı
15.15- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45- Show Ana Haber
20.00- Güldür Güldür Show
30 Mart Salı günü Kanal 7 yayın akışında neler var?
06.30- Kanal 7'de Sabah
07.45- Sen Üzülme
09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı
11.50- Yaralı Kalbim
14.20- Mutfağım Şahane
15.20- Masum
18.00- Kanal 7 Haber Saati
19.00- Emanet
21.30- Tatlı Bela
30 Mart Salı günü Fox TV yayın akışında neler var?
08.00- Çalar Saat
11.00- Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00- Dünya Avucunuzda
14.00- Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20.00- Baraj