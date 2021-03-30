Bugün televizyonda hangi diziler var? 30 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

30 Mart 2021 Salı gününde izleyiciler ATV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 gibi kanallarda hangi dizi ve programların bulunduğunu merak etmektedir. Peki bugün kanallarda neler var? ATV, Kanal 7, Fox TV, Star TV, Show TV, Kanal D ve TV8 Kanallarının 30 Mart yayın akışı..

30 Mart Salı günü Star TV yayın akışında neler var?

07.00- Mesut Yar ile Bugün

09.45- Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15- Gerçeğin Peşinde

16.30- Bir Demet Tiyatro

18.40- Star Haber

20.00- Küçük Esnaf

30 Mart Salı günü ATV yayın akışında neler var?

08.00- Kahvaltı Haberleri

10.00- Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00- ATV Gün Ortası

14.00- Beni Bırakma

16.20- Esra Erol'da

19.00- ATV Ana Haber

20.00- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

30 Mart Salı günü TRT 1 yayın akışında neler var?

05.38- İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.40- Seksenler

06.50- Acemi Anneler

08.15- Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09.30- Türkan Hanım'ın Konağı

11.00- Kalk Gidelim

13.20- Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15.55- Acemi Anneler

17.30- Seksenler

19.00- Ana Haber

19.55- Doğrusu Ne?

20.00- Masumlar Apartmanı

30 Mart Salı günü Kanal D yayın akışında neler var?

07.00- Sihirli Annem

09.00- Neler Oluyor Hayatta?

11.00- Yaprak Dökümü

13.00- Gelinim Mutfakta

16.00- Arka Sokaklar

18.45- Kanal D Ana Haber

20.00- Hekimoğlu

30 Mart Salı günü TV8 yayın akışında neler var?

06.00- Oynat Bakalım

07.15- 8'de Sağlık

08.30- Sinema

10.45- Survivor Panorama

13.00- Doya Doya Moda

17.15- Survivor 2021

20.00- Survivor 2021

30 Mart Salı günü Show TV yayın akışında neler var?

08.30- Ebru Akel'le Kadın İsterse

10.00- Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.45- Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12.45- Kalp Atışı

15.15- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45- Show Ana Haber

20.00- Güldür Güldür Show

30 Mart Salı günü Kanal 7 yayın akışında neler var?

06.30- Kanal 7'de Sabah

07.45- Sen Üzülme

09.50- Nermin'in Enfes Mutfağı

11.50- Yaralı Kalbim

14.20- Mutfağım Şahane

15.20- Masum

18.00- Kanal 7 Haber Saati

19.00- Emanet

21.30- Tatlı Bela

30 Mart Salı günü Fox TV yayın akışında neler var?

08.00- Çalar Saat

11.00- Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00- Dünya Avucunuzda

14.00- Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20.00- Baraj