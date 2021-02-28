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Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 28 Şubat 2021 Pazar günü televizyon ekranlarında hangi dizi ve filmlerin yer aldığını merak ederek araştırmalara koyuldu. Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı haberimizde

28 Şubat 2021 Pazar 14:20
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
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Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağının uygulanması ile tüm Türkiye evlerinde. Evde kaldığımız bu sürelerde televizyon seyreden vatandaşlar pazar günü ekranlarda ne olacağını merak ediyor. Peki 28 Şubat 2021 Pazar günü televizyon ekranlarında hangi yapımlar yer alacak?
 

Pazar ekranlarında ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Hercai’ yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşurken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ yer alacak.  Star TV’de güçlü kadrosu ile karşımıza çıkan ‘Menajerimi Ara’ dizisi yeni bölümü ile yayında olacak. Fox TV’de yer alan ‘Kefaret’ dizisi ise yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak.

ATV yayın akışı 28 Şubat

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

15:50 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

Kanal D yayın akışı 28 Şubat

07:00 Sevimli Yunus 2

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

Star TV yayın akışı 28 Şubat

07:00 Medcezir

08:00 Evim

09:45 Hasip ile Nasip

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV yayın akışı 28 Şubat

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Masumiyet

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

05:05 Işığın Prensesi

TRT 1 yayın akışı 28 Şubat

06:25 Böyle Bitmesin

08:40 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şefin Özel Konuğu

14:05 Uyanış Büyük Selçuklu

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

Show TV yayın akışı 28 Şubat

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Öyle Olsun

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

TV8 yayın akışı 28 Şubat

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panoroma

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Kırmızı Oda

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

Kanal 7 yayın akışı 28 Şubat

09:30 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:20
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Anahtar Kelimeler:
TV Yayın Akışı28 şubat Pazar
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