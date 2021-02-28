Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağının uygulanması ile tüm Türkiye evlerinde. Evde kaldığımız bu sürelerde televizyon seyreden vatandaşlar pazar günü ekranlarda ne olacağını merak ediyor. Peki 28 Şubat 2021 Pazar günü televizyon ekranlarında hangi yapımlar yer alacak?
Pazar ekranlarında ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Hercai’ yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşurken, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’ yer alacak. Star TV’de güçlü kadrosu ile karşımıza çıkan ‘Menajerimi Ara’ dizisi yeni bölümü ile yayında olacak. Fox TV’de yer alan ‘Kefaret’ dizisi ise yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak.
ATV yayın akışı 28 Şubat
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
Kanal D yayın akışı 28 Şubat
07:00 Sevimli Yunus 2
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
Star TV yayın akışı 28 Şubat
07:00 Medcezir
08:00 Evim
09:45 Hasip ile Nasip
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV yayın akışı 28 Şubat
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Masumiyet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
05:05 Işığın Prensesi
TRT 1 yayın akışı 28 Şubat
06:25 Böyle Bitmesin
08:40 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
14:05 Uyanış Büyük Selçuklu
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
Show TV yayın akışı 28 Şubat
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
TV8 yayın akışı 28 Şubat
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panoroma
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Kırmızı Oda
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
Kanal 7 yayın akışı 28 Şubat
09:30 Muhabbet Kapısı
11:50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim