Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

28 Nisan Çarşamba gününde birbirinde eğlenceli programlar,diziler,filmler ve yarışmalar ekrana gelecek. İzleyiciler 28 Nisan Çarşamba günün yayın akışını merak etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü televizyonda neler var?
28 Nisan Çarşamba TV AKIŞI
28 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı
08:00 Mesnevi’den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Maveraya Yolculuk
01:10 Gönül Dağı
02:25 Mesnevi’den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi
04:25 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
28 Nisan Çarşamba Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Seni Çok Bekledim (Yeni Bölüm)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Güzel Köylü
28 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:10 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:35 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:25 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Kırgın Çiçekler
28 Nisan Çarşamba Show TV yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Büyük Usta (Yabancı Sinema)
02:45 Büyük Usta (Yabancı Sinema)
04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
28 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Camdaki Kız
02:30 M. Fatih Çıtak İle Sahur Vakti
04:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
05:30 Güllerin Savaşı
28 Nisan Çarşamba Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Masumiyet (Yeni Bölüm)
00:15 Mucize Doktor
02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04:45 Savaşçı
06:00 Kadın
28 Nisan Çarşamba TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:00 Oynat Bakalım
03:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Dizi