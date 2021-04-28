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Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Televizyon programları çoğu zaman insanların canları sıkıldığı zaman kurtarıcıları olmaktadır. İzleyiciler takip ettikleri programları,dizileri ve yarışmaları kaçırmak istemiyor. Televizyonda birbirinden eğlenceli programlar ekrana gelecek. Bundan dolayı 28 Nisan Çarşamba günü televizyonda ne olduğu araştırılmaktadır. 28 Nisan Çarşamba günü TV'de ne var? 28.04.2021 tarihli haberimizde bugünün televizyon akışını sizlere derledik. İşte 28 Nisan Çarşamba TV akışı...

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:22
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
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28 Nisan Çarşamba gününde birbirinde eğlenceli programlar,diziler,filmler ve yarışmalar ekrana gelecek. İzleyiciler 28 Nisan Çarşamba günün yayın akışını merak etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü televizyonda neler var?

28 Nisan Çarşamba TV AKIŞI

  • 28 Nisan Çarşamba TRT 1 yayın akışı

08:00 Mesnevi’den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Maveraya Yolculuk

01:10 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi’den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:25 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

  • 28 Nisan Çarşamba Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse İle İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Seni Çok Bekledim (Yeni Bölüm)

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 Güzel Köylü

  • 28 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:25 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)

00:20 Kardeşlerim

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04:55 Hz. Ömer

05:35 Kırgın Çiçekler

  • 28 Nisan Çarşamba Show TV yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Büyük Usta (Yabancı Sinema)

02:45 Büyük Usta (Yabancı Sinema)

04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

  • 28 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)

23:45 Camdaki Kız

02:30 M. Fatih Çıtak İle Sahur Vakti

04:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı

  • 28 Nisan Çarşamba Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Masumiyet (Yeni Bölüm)

00:15 Mucize Doktor

02:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04:45 Savaşçı

06:00 Kadın

  • 28 Nisan Çarşamba TV 8 yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02:00 Oynat Bakalım

03:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Dizi




Son Güncelleme: 28.04.2021 16:22
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