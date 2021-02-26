İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma

Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer alacağını araştıran televizyon izleyicileri kanallarda hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. İşte 26 Şubat 2021 Cuma televizyon kanalları yayın akışı

26 Şubat 2021 Cuma 12:09
Bugün televizyonda hangi diziler var? 26 Şubat 2021 Cuma
Takip Et:

Popüler televizyon kanalları arasında yer alan ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, Kanal 7, TV8, Star TV, TRT 1 kanallarının hafta sonu bitimi ile yayın akışı sizlerle. Bugün televizyonda akşam saatlerinde yer alacak yapımlar Akıncı, Arka Sokaklar, Seni Çok Bekledim gibi muhteşem diziler yer alacak. Ramo, Kırmızı Oda gibi yapımlar haftanın en güzel günü cuma günü akşamı seyircisi ile buluşacak.

ATV yayın akışı 26 Şubat 2021

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

Kanal D yayın akışı 26 Şubat 2021

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV yayın akışı 26 Şubat 2021

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV yayın akışı 26 Şubat 2021

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Masumiyet

14:00 Temizlik Benim İşim

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT1 yayın akışı 26 Şubat 2021

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim 11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht ''Abdülhamid''

SHOW TV yayın akışı 26 Şubat 2021

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

TV8 yayın akışı 26 Şubat 2021

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda

KANAL 7 yayın akışı 26 Şubat 2021

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 TV Filmi

09:30 Cuma Sohbetleri

11.30 TV Filmi

13.15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:20 Yaralı Kalbim

23:20 Ah Kalbim



Son Güncelleme: 26.02.2021 12:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
26 şubat CumaTelevizyonYayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Mart ayında Netflix'te neler yayınlanacak?
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
Amca Cumali Koçavalı, Yamaç’ın babası mı? Yamaç’ın gerçek babası kim? Çukur’da büyük sır ortaya çıkıyor
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Seni Çok Bekledim Erol öldü mu? Erol diziden ayrılacak mı? İlhan Şen Seni Çok Bekledim dizisinden çıkacak mı?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Müge Anlı Duygu Çelikten öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Duygu Çelikten olayı nedir?
Show TV Büyük Usta filmi konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları
Show TV Büyük Usta filmi konusu nedir? Büyük Usta oyuncuları

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
QNB Finansbank konut kredisi kampanyası! %1.45 faiz oranı ile 180 ay vade imkanı
MEB sömestr yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? 2020 MEB yarıl tarihleri
2021/5 Bedeli SGK tarafından geri ödenen ilaçlar hangileridir?
Rüyada dere görmenin anlamı nedir, ne demek, ne anlama gelir?
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
Kahve falında eşek görmenin anlamı nedir? Kahve falında eşek görmek nasıl yorumlanır?
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.