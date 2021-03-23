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Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

23 Mart Salı gününe ait yayın akışları yayınlandı! 23 Mart tarihinde ekrana gelecek gözde dizileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 12:07
Bugün televizyonda hangi diziler var? 23 Mart 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
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23 Mart Salı günü televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Yayın akışlarının yayınlanmasıyla beraber ekranlarda hangi dizilerin yer alacağı belirlendi. Salı günü her kanal birbirinden güzel dizileriyle ekranlarda yerini aldı. 

 

23 Mart Salı günü hangi diziler yayınlanacak?

TRT 1 kanalının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı 27. Bölümüyle beraber salı günü akşam 20.00’da ekranlarda olacak.

Masumlar Apartmanı 26.bölüm özeti

Masumlar Apartmanında geçtiğimiz hafta birçok olay meydana gelmişti. İnci, yaşadığı duygusallığın ardından paniğe kapıldı, Han, Ege ve Memdu’yu göremez oldu. Safiye tekrar kendini temizliğe verdi, Neriman ise Ege’ye olabildiğince destek çıktı. 27. bölümde neler olacağı merak konusu.

Kanal D ekranlarının en çok izlenilen dizilerinden olan Hekimoğlu şimdiden 42. bölümüne ulaştı bile. Hekimoğlu’nun 42. bölümü akşam 20.00’da Kanal D ekranlarında bizimle buluşacak.

 

Hekimoğlu 41. bölüm özeti

Hekimoğlu’nun 41. bölümünde iki kez düşük yapmış olan hamile bir kadına açıklamalarda bulundu. Ares’i dinlemeyerek çocuk yapmayı denemeye devam edeceğini dile getiren kadın ile İpek arasında duygusal bir bağ görüldü. İpek, çocuğu kurtarabileceğini düşünerek işe koyuldu. Hamile kadının kötüleşmesinin ardından İpek ve Ateş arasında büyük bir kavga patlak verdi.

ATV’nin 23 Mart Salı programında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alıyor. Dizinin 187. Bölümü akşam 20.00’da yayınlanacak. 

 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. Bölüm özeti

Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli’nin beraat mücadelesini desteklemekten asla vazgeçmemişti. Hızır Çakırbeyli, eşi sayesinde serbest kalarak işe koyuldu. Alpaslanlı Hızır Çakırbeyli mücadele sırasında yanında bulunmak istedi. Alpaslan Çakırbeyli, amcasının planlarını bir kenara koyup yeni planlar üretmeyi çabalayarak Pınar’ın da desteğiyle daha iyi yerlere gelmeyi başarmış ve tüm bu olanları gizli tutmuştur. Tuncay, Hızır Çakırbeyli’yle karşı karşıya geldiği çatışma sırasında cephesini kaybederek fethedemediği bir mekanı yok etme kararı aldı. Tuncay, İshak’a masanın hepsini yok etmesi adına Selam Korkmaz ve Demir ile çalışmaya başlamıştı.

23 Mart Salı günü Fox TV ekranlarında Baraj dizisi yer alacak. Birçok ünlü oyuncunun bulunduğu dizinin 32. bölümü salı günü saat 20.00’da sevenleriyle buluşacak.

 

Baraj 32. bölüm özeti

Baraj dizisi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Nazım’a hamile olduğunu söyleyerek Nazım’ı şaşırttı. Yalan söylemesinin üzerine Nazım’ı kaybetmemek adına eskiden yürütmekte olduğu sahtekarlıklarına tekrar başlaması gerektiğini dile getirdi. Bahar, Nehir’in hamile olduğuna inanmışken, hamile olmadığının farkına varınca çok şaşırdı. Baraj dizisinde işler kızışmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Fox TvKanal DMasumlar ApartmanıHekimoğluBaraj
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