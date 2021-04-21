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Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Çarşamba akşamını televizyon başında geçirecek olan okurlarımız için bugün televizyonda hangi diziler var, 21Nisan Çarşamba hangi diziler var araştırdık. İşte Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:51
Bugün televizyonda hangi diziler var? 21 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
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21 Nisan 2021 Çarşamba akşamı Sadakatsiz, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek dizileri ekrana gelecek. Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir ve Benim Adım Melek dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.  

Sadakatsiz

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü, üç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Sadakatsiz, tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Sadakatsiz’in son bölümünde Asya’nın takıntılı hastası tarafından kaçırılan Derin kurtulmayı beklerken, Asya ise zor günler geçirmektedir. Asya, hayatını değiştirmeyi kafaya koysa da finalde o da takıntılı hastası tarafından kaçırılarak Derin’in yanına getirildi.

Benim Adım Melek

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, 62.yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek’in son bölümünde, Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem ise hislerini söyleyemediği İkra’yı kaybetmiştir. Dizide herkes acıdan kahrolurken diğer taraftan bunları yaşamalarına sebep olan kişiyi bulmaya çalışırlar.

Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 40.yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Şirketin başına geçen Zeynep, patronluğunun ilk gününde oldukça heyecanlıdır. Barış ise şirketin hukuk danışmanı olarak Zeynep’in yanında işe başlar. Nesrin’in abisi Tarık’tan şüphelenir. Nesrin adıyla Zeynep’in yanına sızan Gülbin, gerçek kimliğiyle ortaya çıkmak için doğru zamanı bekler.

Masumiyet

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Masumiyet dizisi, 9.yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Son bölümde neler oldu?

Masumiyet’in son bölümünde, annesine oynanan oyunu hazmedemeyen Ela, annesine yardım etmek için İlker’le bir araya gelir. Bahar ve Harun ise kendi planlarıyla Ilgazlara meydan okur. Ela’nın psikolojisi İlker tarafından bir kez daha alt üst edilirken, Ilgazlar’da büyük olaylar patlar verir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 15:51
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Anahtar Kelimeler:
Bugün Hangi Diziler VarSadakatsizMasumiyetDoğduğun Ev KaderindirBenim Adım Melek
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