Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Şubat 2021 Cuma

Televizyon ekranların her gün izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok program yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra heyecan dolu yarışma programları da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 19 Şubat Cuma günü televizyonların yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta heyecanla takip ettikleri dizileri kaçırmamak adına bugün TV’de hangi diziler var sorusunu araştırıyor.

19 Şubat Cuma günü TV yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Akıncı, Ramo, Son Yaz gibi sevilen dizilerin yanı sıra TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor yer alıyor. İzleyiciler Show TV, Star TV, Fox TV, TV 8, Kanal D, ATV, TRT 1 19 Şubat Cuma yayın akışını merak ediyor. İşte 19 Şubat Cuma TV yayın akışları;

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yüzleşme

19.00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim

18.30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benin İşim

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Yerli Dizi)

07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)

11:30 Türkan Hanımın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)

15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)

17:15 Seksenler (Yerli Dizi)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht ‘’Abdülhamid’’ (Yerli Dizi)

00:15 Yabancı Sinema ‘’Baba 3’’

03:35 Türkan Hanımın Konağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda