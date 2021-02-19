Bugün televizyonda hangi diziler var? 19 Şubat 2021 Cuma

Televizyon ekranların her gün izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok program yer alıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra heyecan dolu yarışma programları da milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. 19 Şubat Cuma günü televizyonların yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler her hafta heyecanla takip ettikleri dizileri kaçırmamak adına bugün TV’de hangi diziler var sorusunu araştırıyor.
19 Şubat Cuma günü TV yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar, Payitaht Abdülhamid, Akıncı, Ramo, Son Yaz gibi sevilen dizilerin yanı sıra TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor yer alıyor. İzleyiciler Show TV, Star TV, Fox TV, TV 8, Kanal D, ATV, TRT 1 19 Şubat Cuma yayın akışını merak ediyor. İşte 19 Şubat Cuma TV yayın akışları;
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yüzleşme
19.00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14.00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benin İşim
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Yerli Dizi)
07:05 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim (Yerli Dizi)
11:30 Türkan Hanımın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar (Yarışma)
15:55 Acemi Anneler (Yerli Dizi)
17:15 Seksenler (Yerli Dizi)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht ‘’Abdülhamid’’ (Yerli Dizi)
00:15 Yabancı Sinema ‘’Baba 3’’
03:35 Türkan Hanımın Konağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda