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Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

14 Nisan tarihi ile ekranlarda yeni bölümü yayınlanacak diziler merak ediliyor. Dizi seveler, bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Nisan 2021 Çarşamba bu akşam hangi diziler var? sorularını araştırıyor.

14 Nisan 2021 Çarşamba 12:12
Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
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14 Nisan 2021 tarihinde ekranlarda olacak diziler merak edilirken televizyon severler hangi dizilerin ekranlarda olacağını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Tv8, TRT 1 ve Kanal 7 ekranlarında yeni bölümü ile hayranları ile buluşacak diziler araştırılıyor.

14 Nisan 2021 ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Kuruluş Osman

14 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Camdaki Kız

14 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro

18.40 Star Haber

20:00 Yeni Nesil Ajan

Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir

14 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:45 Mucize Doktor

14 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Bir Yusuf Masalı

07:55 Mesnevi’den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

14 Nisan 2021 TV8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

14 Nisan 2021 Show TV yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Kalp Atışı

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kırmızı Kamyon

14 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Çırak

09:00 Çırak

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:30 Tatlı Bela

23:10 Eden Bulur

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 12:12
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TelevizyonDizi14 Nisan2021çarşamba
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