Bugün televizyonda hangi diziler var? 14 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

14 Nisan 2021 tarihinde ekranlarda olacak diziler merak edilirken televizyon severler hangi dizilerin ekranlarda olacağını araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Tv8, TRT 1 ve Kanal 7 ekranlarında yeni bölümü ile hayranları ile buluşacak diziler araştırılıyor.
14 Nisan 2021 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Kuruluş Osman
14 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Camdaki Kız
14 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Yeni Nesil Ajan
Doya Doya Moda Birben Coşkun kimdir
14 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüpğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
23:45 Mucize Doktor
14 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Bir Yusuf Masalı
07:55 Mesnevi’den Hikayeler
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Mavera
14 Nisan 2021 TV8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Survivor Panaroma
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
14 Nisan 2021 Show TV yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Kalp Atışı
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kırmızı Kamyon
14 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Çırak
09:00 Çırak
09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:30 Tatlı Bela
23:10 Eden Bulur