Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonda hangi diziler ekranlarda yer alacak, hangi sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşacak. İşte 13 Nisan Salı günü akşamında ekranlarda olacak diziler...

Masumlar Apartmanı

Kanal: TRT 1

Saat: 20:00

Bölüm: 29

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde İnci, Han'ın psikiyastristin odasındaki kahkasından kurtalamamışsa da, Han'ın rahat davranışları hakkında da endişe duyuyordu. Safiye, Gülben'in kararından vazgeçmeye çalışınca Han ve İnci geldi. Neriman'ın odaya kitlendiğini bilmek büyük bir krizin sebebidir ve evdeki herkes gergin bir halde olduğunda, Neriman'ın sürpriz planı daha çok problemlere sebep olabilir.

Hekimoğlu

Kanal: Kanal D

Saat: 20:00

Bölüm: 45

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Orhan yıllardır lösemi mücadelesi veren hastası Nihat'a, kardeşi Mete'den ilik nakli gerçekleştireceği an Mete bir anda hapşırır. Mete'nin bedeninde bir enfeksiyon olmasından süphe eden Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini göze almaz ve Hekimoğlu'ndan yardım ister. Mete'nin neden hapşırdığını bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibinin 5 gün içinde vakayı çözmeleri gerekmektedir.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Kanal: ATV

Saat: 20:00

Bölüm: 190

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar.Hzırı Çakırbeyli Tuncay'ın içinde olduğu şebekeyi etkisiz hale getirmek ve eşine yapılanı karşılıksız bırakmama için gözünü karartır. Tuncay'ın sorgulaması için İlyas'a izin veren Çakırbeyli, diğer yandan da Bahar'ın sayesinde Yavuzu kendi tarafına çekmeye çalışır.

Baraj

Kanal: Fox Tv

Saat: 20:00

Bölüm: 35

Baraj son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde, Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkındaki dediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım konusu kapatır. Ancak Nehir'in kısa müddette yeni bir insan ile yakınlaştığını kabul eden Nazım da Nehir defterini kapatacak mıdır? Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alarak Halit'in köyüne doğru yola çıkarlar. Düğün ve cesetten bu şekilde kurtalabilecekler midir?