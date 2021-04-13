Bugün televizyonda hangi diziler var? 12 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonda hangi diziler ekranlarda yer alacak, hangi sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicilerle buluşacak. İşte 13 Nisan Salı günü akşamında ekranlarda olacak diziler...
Masumlar Apartmanı
Kanal: TRT 1
Saat: 20:00
Bölüm: 29
Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Dizinin son bölümünde İnci, Han'ın psikiyastristin odasındaki kahkasından kurtalamamışsa da, Han'ın rahat davranışları hakkında da endişe duyuyordu. Safiye, Gülben'in kararından vazgeçmeye çalışınca Han ve İnci geldi. Neriman'ın odaya kitlendiğini bilmek büyük bir krizin sebebidir ve evdeki herkes gergin bir halde olduğunda, Neriman'ın sürpriz planı daha çok problemlere sebep olabilir.
Hekimoğlu
Kanal: Kanal D
Saat: 20:00
Bölüm: 45
Hekimoğlu son bölümde ne oldu?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kanal: ATV
Saat: 20:00
Bölüm: 190
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?
Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar.Hzırı Çakırbeyli Tuncay'ın içinde olduğu şebekeyi etkisiz hale getirmek ve eşine yapılanı karşılıksız bırakmama için gözünü karartır. Tuncay'ın sorgulaması için İlyas'a izin veren Çakırbeyli, diğer yandan da Bahar'ın sayesinde Yavuzu kendi tarafına çekmeye çalışır.
Baraj
Kanal: Fox Tv
Saat: 20:00
Bölüm: 35
Baraj son bölümde neler oldu?
Dizinin son bölümünde, Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkındaki dediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım konusu kapatır. Ancak Nehir'in kısa müddette yeni bir insan ile yakınlaştığını kabul eden Nazım da Nehir defterini kapatacak mıdır? Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alarak Halit'in köyüne doğru yola çıkarlar. Düğün ve cesetten bu şekilde kurtalabilecekler midir?