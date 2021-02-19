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Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 19 Şubat TV yayın akışı

19 Şubat TV yayın akışı merak ediliyor. Televizyon izleyiciler bugün televizyonda hangi diziler, filmler var sorusunu araştırıyor. 19 Şubat TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli programlarda yer alıyor.

19 Şubat 2021 Cuma 15:22
Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 19 Şubat TV yayın akışı
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Televizyon ekranlarında her gün birbirinden eğlenceli yayınlar izleyiciyle buluşuyor. Televizyon izleyicileri sevdikleri ve sürekli takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına bugün TV’de ne var, TV yayın akışı nasıl sorularını araştırıyor.

19 Şubat TV yayın akışı içerisinde ATV’nin yeni dizisi Akıncı, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, Kanal D’nin başarılı dizisi Arka Sokaklar gibi diziler yer alıyor. Dizilerin yanı sıra yayın akışı içerisinde TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Özellikle pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarının ardından televizyon vatandaşların en çok vakit geçirme araçlarından biri oldu. İzleyiciler 19 Şubat Cuma günü Fox TV, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve TV8’de bugün hangi dizi ve filmler var merak ediliyor.

19 Şubat TV yayın akışı

ATV

08:00 Kahvaltı Haberler

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı le Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Ben Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV

07:00 Mesut Yar le Bugün

09:45 Demet ve Alişan le Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sen Çok Bekledim

FOX TV

07:00 Fatih Savaş le Sabah Sohbetler

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepel ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acem Anneler

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritim

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

TV8

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Kırmızı Oda

Show TV

06:00 Adını Feriha Koydum

08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç le Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla le Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ramo

Kanal 7

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Kız Taşı

09:30 Cuma Sohbetler

11.30 Hak Yolu

13.15 Tatlı Bela

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saat

19:00 Emanet

21:15 Bir Garp Aşk

23:20 Ah Kalbim

 



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:22
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ATVStar TvYayın Akışı19 Şubat CumaTV 8Show TvDiziFilm
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