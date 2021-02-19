Bugün televizyonda hangi diziler, filmler var? 19 Şubat TV yayın akışı

Televizyon ekranlarında her gün birbirinden eğlenceli yayınlar izleyiciyle buluşuyor. Televizyon izleyicileri sevdikleri ve sürekli takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına bugün TV’de ne var, TV yayın akışı nasıl sorularını araştırıyor.
19 Şubat TV yayın akışı içerisinde ATV’nin yeni dizisi Akıncı, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid, Kanal D’nin başarılı dizisi Arka Sokaklar gibi diziler yer alıyor. Dizilerin yanı sıra yayın akışı içerisinde TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Özellikle pandemi döneminde getirilen sokağa çıkma yasaklarının ardından televizyon vatandaşların en çok vakit geçirme araçlarından biri oldu. İzleyiciler 19 Şubat Cuma günü Fox TV, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve TV8’de bugün hangi dizi ve filmler var merak ediliyor.
19 Şubat TV yayın akışı
ATV
08:00 Kahvaltı Haberler
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı le Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Ben Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV
07:00 Mesut Yar le Bugün
09:45 Demet ve Alişan le Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sen Çok Bekledim
FOX TV
07:00 Fatih Savaş le Sabah Sohbetler
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepel ile FOX Ana Haber
20:00 Son Yaz
TRT 1
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritim
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
TV8
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
10:45 Survivor Panarom
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Kırmızı Oda
Show TV
06:00 Adını Feriha Koydum
08:00 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç le Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla le Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Kız Taşı
09:30 Cuma Sohbetler
11.30 Hak Yolu
13.15 Tatlı Bela
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saat
19:00 Emanet
21:15 Bir Garp Aşk
23:20 Ah Kalbim