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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 06-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:02
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06.30'da Bıçkın ile başlıyor. Saat 13.00'da ise Sefirin Kızı izleyicilerle buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45: Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin KIzı

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Valerian ve Bin Gezen İmparatorluğu

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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