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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı

Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba Star TV yayın akışı konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Çarşamba Star TV yayın akışı ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 23.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 22:28
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Star TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07.00 

Mesut Yar ile Bugün

09.45 

Yüksek Sosyete

11.15 

Kaçak Gelinler

13.15 

Gerçeğin Peşinde

16.20 

Güzel Köylü

18.30 

Star Haber

20.00 

Yerli Dizi Tekrar / Sinema

22.30 

Yerli Dizi Tekrar / Sinema

01.30 

Soygun

03.00 

Kaçak Gelinler

04.00 

Yüksek Sosyete

05.30 

Geniş Aile

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Star TV günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Gerçeğin Peşinde adlı sevilen program yer alıyor. Akşam kuşağında ise yabancı yapım Soygun filmi ekranlara geliyor.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 23.06.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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