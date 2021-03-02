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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışı

Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Salı Star TV yayın akışı konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? konusuyla ilgili olarak 2 Mart 2021 Salı tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 06:04
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 2 Mart 2021 Salı Star TV yayın akışı
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 07:00'da Medcezir dizisiyle başlıyor. Ardından 11:45'de En Güzel Bölüm magazin programı ekranlara geliyor. Saatler 18:45’i gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 2 Mart 2021 Pazar yayın akışı

07:00 MEDCEZİR ( TEKRAR )

09:30 ASTERİKS VE OBİRİKS GİZLİ GÖREVDE (YABANCI SİNEMA)

11:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN )

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA (KADIN PROGRAMI )

13:00 AKREP ( TEKRAR )

15:45 EN GÜZEL BÖLÜM ( MAGAZİN ) 

16:00 SENİ ÇOK BEKLEDİM ( TEKRAR ) 

18:45 STAR HABER

20:00 MENAJERİMİ ARA ( YENİ BÖLÜM )

00:15 SEFİRİN KIZI

03:00  İLK KURŞUN ( SİNEMA )

04:30 TÜRK MÜZİĞİ

05:30 GENİŞ AİLE ( TEKRAR )

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.03.2021 06:04
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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