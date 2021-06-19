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Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 19 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? Cumartesi Star TV yayın akışı haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 19.06.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

19 Haziran 2021 Cumartesi 03:02
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 19 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Boşver Arkadaş
13:45 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:45 En Güzel Bölüm 
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Seyyar

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Burcu İle Hafta Sonu programıyla başlıyor. Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Vahe ile Evde Mutluluk adlı sevilen program yer alıyor. Akşam yılları sonra ekranlara dönen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla İbo Show programı yayınlanacak.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 19.06.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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